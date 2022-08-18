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Прем'єр Угорщини заявив про кінець епохи Заходу через війну в Україні

Фото: Віктор Орбан, прем'єр Угорщини (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що після завершення війни Росії проти України Захід стане слабшим, ніж до її початку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Орбана в інтерв'ю Tichys Einblick.

За його словами, країни Заходу не зможуть виграти війну в Україні військовим шляхом, в той же час санкції проти Росії нібито ніяк не дестабілізують її. При цьому, на його думку, збиток від введених проти країни-агресора обмежень для Європи "величезний".

"Цілком можливо, що саме ця війна демонстративно покладе край пануванню Заходу", - заявив Орбан.

Прем'єр також додав, що від війни виграли тільки ті, у кого є власні джерела енергії.

"Росіяни наживаються. Імпорт Євросоюзу з Росії скоротився на чверть, але доходи "Газпрому" подвоїлися. Виграли китайці, які раніше перебували в залежності від арабів. І, звичайно, великі американські корпорації отримують вигоду", - зазначив голова уряду Угорщини.

Нагадаємо, раніше Орбан заявив, що західним країнам слід припинити постачання зброї в Україну.

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