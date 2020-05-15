Премьер Венгрии готов отказаться от расширенных полномочий

Фото: Виктор Орбан (facebook com orbanviktor)

По словам, Виктора Орбана от откажется от расширенных полномочий в конце мая

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов отказаться от экстренных полномочий, предоставленных ему парламентом в рамках борьбы с пандемией коронавируса. При этом он уточнил, что сложит с себя расширенные полномочия "примерно в конце мая".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.

"Мы успешно защитили нашу родину, и наши действия соизмеримы с (мерами - ред.) любой страны. Мы сделали это в демократических рамках, и мы вернемся к обычному парламентскому правлению", - заявил он.

Премьер выразил убежденность, что страны, давшие своим лидерам "хорошую власть" во время пандемии, справились с кризисом лучше, чем те, "которые не смогли отступиться от обыденных политических механизмов принятия решений".

Он также добавил, что впоследствии власти Венгрии дадут всем возможность "извиниться" за звучавшие последние месяцы ложные обвинения в адрес Будапешта.

Напомним, в конце марта премьер-министр Виктор Орбан получил расширенные полномочия на время чрезвычайного положения в стране. Орбан получил единоличное управление страной, а правительство может продлить чрезвычайное положение без голосования в парламенте.

Кроме того, ранее канцлер Австрии Себастьян Курц выразил надежду, что до лета состоится открытие границы с Германией, которая была закрыта из-за пандемии.

Автор: Валерия Мрачковская