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Прем'єр Угорщини готовий відмовитися від розширених повноважень

Новини » Коронавірус     15.05.2020 - 20:10
Прем'єр Угорщини готовий відмовитися від розширених повноважень
Фото: Віктор Орбан (facebook com orbanviktor)

За словами, Віктора Орбана від відмовиться від розширених повноважень в кінці травня

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий відмовитися від екстрених повноважень, наданих йому парламентом в рамках боротьби з пандемією коронавірусу. При цьому він уточнив, що складе з себе розширені повноваження "приблизно в кінці травня".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press.

"Ми успішно захистили нашу батьківщину, і наші дії сумірні з (заходами - ред.) будь-якої країни. Ми зробили це в демократичних рамках, і ми повернемося до звичайного парламентського правління", - заявив він.

Прем'єр висловив переконання, що країни, що дали своїм лідерам "добру владу" під час пандемії, впоралися з кризою краще, ніж ті, "які не змогли відступитися від повсякденних політичних механізмів прийняття рішень".

Він також додав, що згодом влада Угорщини дадуть можливість всім "вибачитися" за звучали останні місяці неправдиві звинувачення на адресу Будапешта.

Нагадаємо, наприкінці березня прем'єр-міністр Віктор Орбан отримав розширені повноваження на час надзвичайного стану в країні. Орбан отримав одноосібне управління країною, а уряд може продовжити надзвичайний стан без голосування в парламенті.

Крім того, раніше канцлер Австрії Себастьян Курц висловив надію, що до літа відбудеться відкриття кордону з Німеччиною, яка була закрита за пандемії.

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України УгорщинаВиктор ОрбанКоронавірус
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