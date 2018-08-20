Премьер Узбекистана попал в аварию

Новости Происшествия 20.08.2018 - 20:31
Фото: Абдулла Арипов (knews.kg)
Фото: Абдулла Арипов (knews.kg)

Серьезных травм у премьера нет

Премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова госпитализировали с "незначительными травмами" после ДТП. Об этом сообщает "Радио Свобода".

На условиях анонимности представители МВД подтвердили сообщения СМИ о том, что автомобиль Арипова столкнулся с другим транпортним средством на пути Бекабад - Ташкент утром 20 августа.

По сообщению, серьезных травм у премьера нет. Власти Узбекистана проводит расследование причин ДТП.

Напомним, что в Днепропетровской области в районе села Обуховка на трассе Н-31 фура протаранила пассажирский автобус, в результате чего пострадали 13 человек.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что под Киевом на Новоирпенской трассе произошло ДТП, в результате 4 человека погибли, еще 3 находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла вечером в результате столкновения внедорожника Suzuki и Citroën. В один момент водитель Suzuki решил развернуться через две полосы, не пропустив при этом Citroën. Как следствие, последний влетел ему в бок.

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