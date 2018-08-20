Прем'єр Узбекистану потрапив в аварію

Серйозних травм у прем’єра немає

Прем’єр-міністра Узбекистану Абдуллу Аріпова шпиталізували із "незначними травмами" після ДТП. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На умовах анонімності представники МВС підтвердили повідомлення ЗМІ про те, що автомобіль Аріпова зіткнувся з іншим транпортним засобом на дорозі Бекабад - Ташкент вранці 20 серпня.

За повідомленням, серйозних травм у прем’єра немає. Влада Узбекистану проводить розслідування щодо причин ДТП.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області в районі села Обухівка на трасі Н-31 фура протаранила пасажирський автобус, в результаті чого постраждали 13 людей.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що під Києвом на Новоірпінській трасі сталася ДТП, в результаті 4 людини загинули, ще 3 знаходяться у важкому стані. Аварія сталася ввечері в результаті зіткнення позашляховика Suzuki і Citroën. В один момент водій Suzuki вирішив розвернутися через дві смуги, не пропустивши при цьому Citroën. Як наслідок, останній влетів йому в бік.