Премьер Словении проигрывает выборы в парламенте, - экзитпол
Фото: премьер Словении Янез Янша (flickr.com)
В Словении проходят парламентские выборы. Демократическая партия, которую возглавляет премьер страны Янез Янша находится на втором месте по количеству голосов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на N1 Slovenija.
Результаты согласно данным экзитпола:
- "Движение за свободу" - 35,8%;
- словенская демократическая партия - 22,5%;
- христианские демократы - 6,8%;
- социал-демократы - 6,6%;
- левые - 4,4%.
Vzporedne volitve: rekordna zmaga Gibanja Svoboda, v parlament le pet strank #voltive #volitve2022 #n1slovenijahttps://t.co/tYOGh2I5Px pic.twitter.com/4GNskRgufR— N1 Slovenija (@n1slovenija) April 24, 2022
Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Франции состоялся второй тур президентских выборов. Марин Ле Пен заранее признала поражение.
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