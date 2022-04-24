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Премьер Словении проигрывает выборы в парламенте, - экзитпол

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Воскресенье 24 апреля 2022 22:27
Премьер Словении проигрывает выборы в парламенте, - экзитпол Фото: премьер Словении Янез Янша (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Словении проходят парламентские выборы. Демократическая партия, которую возглавляет премьер страны Янез Янша находится на втором месте по количеству голосов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на N1 Slovenija.

Результаты согласно данным экзитпола:

  • "Движение за свободу" - 35,8%;
  • словенская демократическая партия - 22,5%;
  • христианские демократы - 6,8%;
  • социал-демократы - 6,6%;
  • левые - 4,4%.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Франции состоялся второй тур президентских выборов. Марин Ле Пен заранее признала поражение.

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