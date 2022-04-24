Прем'єр Словенії програє вибори у парламенті, - екзитпол
Фото: прем'єр Словенії Янез Янша (flickr.com)
В Словенії проходять парламентські вибори. Демократична партія, яку очолює прем’єр країни Янез Янша перебуває на другому місці за кількістю голосів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на N1 Slovenija.
Результати згідно з даними екзитполу:
- "Рух за свободу" - 35,8%;
- словенська демократична партія - 22,5%;
- християнські демократи - 6,8%;
- соціал-демократи - 6,6%;
- ліві - 4,4%.
Vzporedne volitve: rekordna zmaga Gibanja Svoboda, v parlament le pet strank #voltive #volitve2022 #n1slovenijahttps://t.co/tYOGh2I5Px pic.twitter.com/4GNskRgufR— N1 Slovenija (@n1slovenija) April 24, 2022
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Франції сьогодні відбувся другий тур президентських виборів. Марін Ле Пен заздалегідь визнала поразку.
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