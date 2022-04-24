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Прем'єр Словенії програє вибори у парламенті, - екзитпол

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Неділя 24 квітня 2022 22:27
Прем'єр Словенії програє вибори у парламенті, - екзитпол Фото: прем'єр Словенії Янез Янша (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

В Словенії проходять парламентські вибори. Демократична партія, яку очолює прем’єр країни Янез Янша перебуває на другому місці за кількістю голосів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на N1 Slovenija.

Результати згідно з даними екзитполу:

  • "Рух за свободу" - 35,8%;
  • словенська демократична партія - 22,5%;
  • християнські демократи - 6,8%;
  • соціал-демократи - 6,6%;
  • ліві - 4,4%.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Франції сьогодні відбувся другий тур президентських виборів. Марін Ле Пен заздалегідь визнала поразку.

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