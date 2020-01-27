Премьер Словении подал в отставку

Премьер-министр Словении Марьян Шарец в понедельник, 27 января, подал в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Также Шарец призвал провести в стране досрочные парламентские выборы.

По его словам, заявление об отставке он направил в парламент страны. Свое решение Шарец объяснил невозможностью принимать в парламенте необходимые и важные законодательные акты.

"С этой коалицией, с этой ситуацией в парламенте я не могу воплощать в жизнь ожидания людей. Я мог бы быть в состоянии выполнять их после выборов", - заявил он.

Напомним, ранее правительство Словении приняло решение отозвать своего посла из Хорватии из-за скандала, который, по всей вероятности, касается операций хорватских спецслужб в стране. Тогда премьер Шарец созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с предполагаемой операцией хорватской разведывательной службы SOA в Словении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в начале 2018 года экс-премьер Словении Мирослав Церар отказался подписывать ранее согласованное решение по территориальному спору с Хорватией. 19 декабря 2017 года в Загребе премьеры Хорватии и Словении должны были подписать пограничный протокол, который подготовили рабочие группы обеих стран.

В последний момент премьер-министр Словении Церар отказался подписывать документ.