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Премьер Словении подал в отставку

Новости » Общество     27.01.2020 - 14:49
Премьер Словении подал в отставку
Фото: Марьян Шарец (wikimedia.org)

Шарец также призвал провести в стране досрочные парламентские выборы

Премьер-министр Словении Марьян Шарец в понедельник, 27 января, подал в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Также Шарец призвал провести в стране досрочные парламентские выборы.

По его словам, заявление об отставке он направил в парламент страны. Свое решение Шарец объяснил невозможностью принимать в парламенте необходимые и важные законодательные акты.

"С этой коалицией, с этой ситуацией в парламенте я не могу воплощать в жизнь ожидания людей. Я мог бы быть в состоянии выполнять их после выборов", - заявил он.

Напомним, ранее правительство Словении приняло решение отозвать своего посла из Хорватии из-за скандала, который, по всей вероятности, касается операций хорватских спецслужб в стране. Тогда премьер Шарец созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с предполагаемой операцией хорватской разведывательной службы SOA в Словении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в начале 2018 года экс-премьер Словении Мирослав Церар отказался подписывать ранее согласованное решение по территориальному спору с Хорватией. 19 декабря 2017 года в Загребе премьеры Хорватии и Словении должны были подписать пограничный протокол, который подготовили рабочие группы обеих стран.

В последний момент премьер-министр Словении Церар отказался подписывать документ.

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