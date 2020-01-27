Прем'єр Словенії подав у відставку

Фото: Мар'ян Шарец (wikimedia.org)

Шарец також закликав провести в країні дострокові парламентські вибори

Прем'єр-міністр Словенії Мар'ян Шарец у понеділок, 27 січня, подав у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Також Шарец закликав провести в країні дострокові парламентські вибори.

За його словами, заява про відставку він направив до парламенту країни. Своє рішення Шарец пояснив неможливістю приймати в парламенті необхідні й важливі законодавчі акти.

"З цією коаліцією, з цією ситуацією в парламенті я не можу втілювати в життя очікування людей. Я міг би бути в змозі виконувати їх після виборів", - заявив він.

Нагадаємо, раніше уряд Словенії прийняло рішення відкликати свого посла з Хорватії з-за скандалу, який, ймовірно, стосується операцій хорватських спецслужб в країні. Тоді прем'єр Шарец скликав екстрене засідання Ради національної безпеки у зв'язку з можливою операцією хорватської розвідувальної служби SOA в Словенії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на початку 2018 року експрем'єр Словенії Мирослав Церар відмовився підписувати раніше узгоджене рішення по територіальному спору з Хорватією. 19 грудня 2017 року в Загребі прем'єри Хорватії та Словенії повинні були підписати прикордонний протокол, який підготували робочі групи обох країн.

В останній момент прем'єр-міністр Словенії Церар відмовився підписувати документ.