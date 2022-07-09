Прем'єр Шрі-Ланки оголосив про відставку

Прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе на тлі політичної кризи в країні погодився піти у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Щоб забезпечити продовження роботи уряду і безпеку всіх громадян, сьогодні я прийняв рекомендацію партійних лідерів, щоб звільнити місце для всепартійного уряду. Щоб полегшити процес, я піду з поста прем'єр-міністра", - зазначив він.