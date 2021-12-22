Прем'єр Північної Македонії пішов у відставку: хто очолить уряд

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зазначимо, Заєв обіцяв покинути свій пост після того, як його соціал-демократи програли місцеві вибори в націоналістичній опозиції. У підсумку він доручив 47-річному заступнику міністра фінансів Димитару Ковачевскі зайняти пост прем'єр-міністра і сформувати кабінет.

Примітно, що Заєву вдалося досягти історичної угоди з Грецією про перейменування країни, що відкрило Північній Македонії двері до НАТО. При цьому він не зміг почати переговори про вступ до ЄС через позицію сусідньої Болгарії щодо суперечок про історію, мову і права меншин.

"Результати останніх виборів, хоча вони і були місцевими, але в той політичний момент мали загальнонаціональне політичне значення. Для мого народу і моєї країни було б безвідповідально і невиправдано, якби я особисто продовжував керувати урядом на євроатлантичному шляху", - додав Заєв.

Димитар Ковачевськи може отримати мандат на формування уряду від президента в найближчі 10 днів, а новий уряд може бути затверджений в наступному місяці. Правляча коаліція контролює 64 місця в парламенті з 120.