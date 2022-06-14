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Премьер Северной Македонии не сможет приехать в Украину: названа причина

Фото: премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский (flickr.com/fosim)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский не посетит Украину вместе с его коллегами из Албании и Черногории. Поскольку македонский премьер будет участвовать в форуме Prespa Dialogue.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 21TV.

"Приглашение… касается очень загруженного периода в графике премьер-министра, и из-за невозможности изменить его мы, к сожалению, не могли дать положительный ответ. Наша поддержка Украины и храброго украинского народа однозначна. Мы благодарны за приглашение и надеемся скоро реализовать его", - сообщили в пресс-службе правительства.

В то же время министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи заявил, что Ковачевский не поедет в Киев потому, что очень важно, чтобы он присутствовал на форуме.

"

Ранее сообщалось, что премьер Черногории Дритан Абазович принял приглашение Владимира Зеленского посетить Киев. Черногорский политик инициировал также визит премьер-министров Западных Балкан.

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