Прем'єр Північної Македонії не зможе приїхати в Україну: названа причина

Прем'єр-міністр Північної Македонії Дімітар Ковачевський не відвідає Україну разом з його колегами з Албанії та Чорногорії. Оскільки Македонський прем'єр братиме участь у форумі Prespa Dialogue.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 21TV .

"Запрошення ... стосується дуже завантаженого періоду в графіку прем'єр-міністра, і через неможливість змінити його ми, на жаль, не могли дати позитивну відповідь. Наша підтримка України і хороброго українського народу однозначна. Ми вдячні за запрошення і сподіваємося скоро реалізувати його", - повідомили в прес-службі уряду.

Водночас міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі заявив, що Ковачевський не поїде до Києва тому, що дуже важливо, щоб він був присутній на форумі.

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