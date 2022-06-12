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Премьер Черногории принял приглашение Зеленского посетить Киев

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Подгорица, Воскресенье 12 июня 2022 13:26
Премьер Черногории принял приглашение Зеленского посетить Киев Фото: премьер Черногории Дритан Абазович (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович принял приглашение Президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vijesti.

Абазович намерен выдвинуть идею совместного визита в Киев премьер-министра западных Балкан, особенно стран НАТО в регионе, чтобы "направить более сильный и уникальный сигнал поддержки со стороны Западные Балканы суверенитету и целостности Украины".

Напомним, 9 июня Зеленский провел телефонный разговор с премьером Черногории, в ходе которого обсудили опыт двух стран на пути к членству в ЕС.

Кроме того, Черногория передаст Украине дополнительной военной помощи.

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