Премьер Черногории принял приглашение Зеленского посетить Киев
Фото: премьер Черногории Дритан Абазович (flickr.com)
Премьер-министр Черногории Дритан Абазович принял приглашение Президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vijesti.
Абазович намерен выдвинуть идею совместного визита в Киев премьер-министра западных Балкан, особенно стран НАТО в регионе, чтобы "направить более сильный и уникальный сигнал поддержки со стороны Западные Балканы суверенитету и целостности Украины".
Напомним, 9 июня Зеленский провел телефонный разговор с премьером Черногории, в ходе которого обсудили опыт двух стран на пути к членству в ЕС.
Кроме того, Черногория передаст Украине дополнительной военной помощи.