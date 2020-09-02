Премьер России поедет в Минск

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября. На следующий день в Москву поедет глава Минобороны Беларуси генерал-майор Виктор Хренин.

Об этом сообщает "Интерфакс".

В Москве Хренин представит доклад "О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях".

"Буквально завтра состоится визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Минск", - также сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кроме того, в минувшую субботу президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о личной встрече в Москве в ближайшие недели. В Кремле уточнили, что визит белорусского лидера состоится в ближайшие две недели.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация уже подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены в Беларусь.

На это заявление уже отреагировали Польша и Германия, немецкий канцлер Ангела Меркель надеется, что Путин не будет оправлять российские войска на территорию Беларуси.