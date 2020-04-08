Премьер не предлагал Раде кандидатуры на должности министров, - Разумков

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не обращался в Верховную раду с предложениями по кандидатурам на должности министров или другими кадровыми инициативами. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал грава Верховной рады Дмитрий Разумков, передаэет РБК-Украина.

По его словам, пока рано прогнозировать будут ли рассматриваться кадровые изменения в правительстве на внеочередном заседании парламента.

"Премьер-министр Украины не обращался в Верховную раду с представлениями на тех или иных министров, кадровыми предложениями или изменениями. Поэтому сегодня прогнозировать, что будет или не будет рассматриваться на внеочередном заседании, пока рано. По состоянию на сегодня премьер-министр ни официально, ни неофициально ко мне с такими предложениями не обращался", - сказал спикер.

Разумков отметил, что перечень вопросов для рассмотрения на внеочередном заседании будет исключительным и понятным из обращения президента, если его будет инициировать именно он, либо из письма, подписанного минимум 150 депутатами.

Напомним, спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал информацию о наличии конфликтов с главой государства Владимиром Зеленским.

Ранее РБК-Украина в своем материале "Маски сняты: почему Зеленский теряет контроль над Верховной радой" писало, что "блицкриг" Владимира Зеленского в парламенте провалился. "Слуге народа" в прошлый понедельник не хватило своих голосов, чтобы принять хотя бы одно решение. Только после личного вмешательства президента Рада назначила двух министров.

Отметим, 4 марта парламент утвердил новый состав Кабинета министров, его руководителем стал Денис Шмыгаль. Министерства культуры и информационной политики, образования и науки, а также энергетики и защиты окружающей среды сейчас возглавляют исполняющие обязанности.