Премьер поручил ОГА установить контроль над ценами на перевозки

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил главам областных государственных администраций установить контроль над вопросом спекуляций с ценами на билеты перевозчиков в связи с введением карантина в Украине. Об этом Шмыгаль написал в Telegram.

По его словам, многие перевозчики стали спекулировать на ценах, что осложнило возвращение украинцев домой.

"Сегодня на заседании поручил руководителям облгосадминистраций совместно с Нацполицией - проконтролировать спекулятивный момент, чтобы перевозчики не устанавливали космические цены", - написал премьер.

Также он заявил, что главы ОГА должны обеспечить вывоз из железнодорожных и автовокзалов эвакуированных в Украину граждан. При этом вывоз должен осуществляться в транспортных средствах с не более 10 людьми в салоне.

Ранее РБК-Украина писало, что украинская авиакомпания SkyUp Airlines открыла продажу билетов на нерегулярные рейсы из стран Европейского союза для эвакуации украинцев. Сейчас открыта продажа билетов из 15 европейских городов.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия предоставит транзитный коридор украинцам, застрявшим на границах с Австрией и Хорватией, для возвращения в Украину.