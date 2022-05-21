Прем'єр Португалії про Ірпінь: рівні руйнування та насильства є абсолютно нищівними

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта у суботу, 21 травня, відвідав зруйноване місто Ірпінь у Київській області. Політик заявив, що не забуде свою поїздку через побачене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра в Twitter .

Глава уряду Португалії прибув в Україну на запрошення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Рівні руйнування та насильства є абсолютно нищівними. Я став свідком жорстоких, свавільних та невиправданих нападів. Війна завжди торкається безневинних людей. Сім'ї, у яких тут було життя, робота, їхній район, змушені були покинути все, щоб спробувати врятувати своє життя. Найбільше мене вражає насильство проти мирних жителів", - зазначив Кошта.

Він також додав, що Португалія підтримує Україну та засуджує варварське вторгнення Росії, а його візит відбувається на знак солідарності.