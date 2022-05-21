Прем'єр Португалії про Ірпінь: рівні руйнування та насильства є абсолютно нищівними
Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта у суботу, 21 травня, відвідав зруйноване місто Ірпінь у Київській області. Політик заявив, що не забуде свою поїздку через побачене.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра в Twitter.
Глава уряду Португалії прибув в Україну на запрошення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
"Рівні руйнування та насильства є абсолютно нищівними. Я став свідком жорстоких, свавільних та невиправданих нападів. Війна завжди торкається безневинних людей. Сім'ї, у яких тут було життя, робота, їхній район, змушені були покинути все, щоб спробувати врятувати своє життя. Найбільше мене вражає насильство проти мирних жителів", - зазначив Кошта.
Він також додав, що Португалія підтримує Україну та засуджує варварське вторгнення Росії, а його візит відбувається на знак солідарності.
War always affects innocent people. Families that had their lives here, their jobs, their neighbourhood, had to abandon everything to try to save their lives. What impresses me the most is violence against civilians. pic.twitter.com/4w3LWOQKOT— António Costa (@antoniocostapm) May 21, 2022
Нагадаємо, зруйновану окупантами Ірпінь відвідала низка європейських політиків. Так, нещодавно у місті побував глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.