Прем'єр Португалії про Ірпінь: рівні руйнування та насильства є абсолютно нищівними

Глава уряду Португалії прибув в Україну на запрошення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Рівні руйнування та насильства є абсолютно нищівними. Я став свідком жорстоких, свавільних та невиправданих нападів. Війна завжди торкається безневинних людей. Сім'ї, у яких тут було життя, робота, їхній район, змушені були покинути все, щоб спробувати врятувати своє життя. Найбільше мене вражає насильство проти мирних жителів", - зазначив Кошта.

Він також додав, що Португалія підтримує Україну та засуджує варварське вторгнення Росії, а його візит відбувається на знак солідарності.

War always affects innocent people. Families that had their lives here, their jobs, their neighbourhood, had to abandon everything to try to save their lives. What impresses me the most is violence against civilians.