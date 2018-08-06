Премьер Японии заявил о намерении встретиться с Ким Чен Ыном

Абэ выразил желание обсудить с лидером КНДР отказ от ядерного оружия

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, чтобы обсудить отказ КНДР от ядерного оружия. Об этом Абэ заявил в своем выступлении, посвященном годовщине ядерной бомбардировки Хиросимы, передает Kyodo.

В частности, Абэ отметил, что в отношениях между Японией и Северной Кореей наблюдается стагнация. По его мнению, стороны должны провести встречу на высшем уровне, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

"Я наконец должен встретиться с Ким Чен Ыном, пообщаться с ним, решить ядерный и ракетный вопросы, а также построить новые японско-северокорейские отношения", - заявил Абэ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Северной Корее создали группу по развитию диалога с Японией. Данная группа была создана по указу лидера КНДР Ким Чен Ына еще в апреле. В ее задачи входит установление отношений с японской стороной для решения двусторонних вопросов.

Отметим, в середине июня стало известно, что Токио рассматривал возможность провести встречу министров иностранных дел Японии и КНДР. А в июле также сообщалось о намерении провести переговоры между премьером Синдзо Абэ и северокорейским лидером.