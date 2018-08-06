Прем'єр Японії заявив про намір зустрітися з Кім Чен Ином

Абе висловив бажання обговорити з лідером КНДР відмову від ядерної зброї

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе має намір провести зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, щоб обговорити відмову КНДР від ядерної зброї. Про це Абе заявив у своєму виступі, присвяченому річниці ядерного бомбардування Хіросіми, передає Kyodo.

Зокрема, Абе зазначив, що у відносинах між Японією і Північною Кореєю спостерігається стагнація. На його думку, сторони мають провести зустріч на вищому рівні, щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

"Я нарешті повинен зустрітися з Кім Чен Ином, поспілкуватися з ним, вирішити ядерне і ракетне питання, а також побудувати нові японсько-північнокорейські відносини", - заявив Абе.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Північній Кореї створили групу з розвитку діалогу з Японією. Дана група була створена за указом лідера КНДР Кім Чен Ина ще в квітні. До її завдання входить встановлення відносин з японською стороною для вирішення двосторонніх питань.

Зазначимо, у середині червня стало відомо, що Токіо розглядав можливість провести зустріч міністрів закордонних справ Японії та КНДР. А в липні також повідомлялося про намір провести переговори між прем'єром Сіндзо Абе і північнокорейським лідером.