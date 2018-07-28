В КНДР создали группу по развитию диалога с Японией, - Kyodo

Пхеньян намерен установить постоянные отношения с Токио

В Северной Корее создали группу по развитию диалога с Японией. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Сообщается, что группа по развитию диалога с Японией была создана по указу лидера КНДР Ким Чен Ына еще в апреле. В ее задачи входит установление отношений с японской стороной для решения двусторонних вопросов.

Отметим, в середине июня стало известно, что Токио рассматривал возможность провести встречу министров иностранных дел Японии и КНДР. А в июле также сообщалось о намерении провести переговоры между премьером Синдзо Абэ и северокорейским лидером.

Напомним, в начале июля министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что денуклеризация Северной Кореи должна быть полной. По его словам, "политика трех стран (в том числе США и Южной Кореи, - ред.) объединяется в направлении реализации полного, поддающегося проверке и необратимого удаления всего оружия массового уничтожения из Северной Кореи, а также баллистических ракет".