Премьер Японии считает все более реальной вероятность применения Россией ядерного оружия

Япония, единственная страна, подвергшаяся нападению с применением атомного оружия, регулярно выступала против ядерных вооружений. Кисида, который представляет Хиросиму в парламенте, в субботу посетил городской мемориал и музей мира вместе с послом Рамом Эмануэлем.

"Когда возможность применения Россией ядерного оружия становится все более реальной, я полагаю, что визит посла Эмануэля в Хиросиму и его опыт наблюдения за ядерной реальностью станут сильным посланием международному сообществу", - сказал Кисида общественной телерадиокомпании NHK.

Он сказал, что война России в Украине показывает трудности создания мира без ядерного оружия.

Путин прямо не угрожал ядерной атакой. Но он заявил, начиная свое вторжение 24 февраля, что любой, кто будет препятствовать России, столкнется с "такими последствиями, с которыми вы никогда не сталкивались в своей истории" - заявление, которое некоторые лидеры восприняли как угрозу применения ядерного оружия.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил во вторник, что Россия применит ядерное оружие только для противодействия "экзистенциальной угрозе для нашей страны".

Лидеры Большой семерки промышленных держав в четверг предостерегли Россию от использования биологического, химического или ядерного оружия в войне с Украиной.