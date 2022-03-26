RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прем'єр Японії вважає все більш реальною ймовірність застосування Росією ядерної зброї

Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Перспектива застосування Росією ядерної зброї "стає все більш реальною". Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про це, вітаючи візит посла США в Хіросіму, перше місто, що піддалося ядерній атаці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Японія, єдина країна, що зазнала нападу із застосуванням атомної зброї, регулярно виступала проти ядерних озброєнь. Кісіда, який представляє Хіросіму в парламенті, в суботу відвідав міський меморіал і музей миру разом з послом Рамом Емануелем.

"Коли можливість застосування Росією ядерної зброї стає все більш реальною, я вважаю, що візит посла Емануеля в Хіросіму і його досвід спостереження за ядерною реальністю стануть сильним посланням міжнародному співтовариству", - сказав Кісіда громадської телерадіокомпанії NHK.

Він сказав, що війна Росії в Україні показує труднощі створення світу без ядерної зброї.

Путін прямо не погрожував ядерною атакою. Але він заявив, починаючи своє вторгнення 24 лютого, що будь-хто, хто буде перешкоджати Росії, зіткнеться з" такими наслідками, з якими ви ніколи не стикалися у своїй історії" - заява, яку деякі лідери сприйняли як загрозу застосування ядерної зброї.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив у вівторок, що Росія застосує ядерну зброю тільки для протидії "екзистенціальній загрозі для нашої країни".

Лідери Великої сімки промислових держав у четвер застерегли Росію від використання біологічної, хімічної або ядерної зброї у війні з Україною.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія