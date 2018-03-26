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Интервью

Премьер Японии не исключает трехстороннего саммита с КНДР и США

НовостиПолитика    26.03.2018 - 09:19
Фото: Синдзо Абэ, премьер-министр Японии (flickr.com/nato)
Фото: Синдзо Абэ, премьер-министр Японии (flickr.com/nato)

Переговоры касаются решения проблемы похищенных японских граждан в  1970-е годы разведкой КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключает возможности организации трехсторонней встречи с участием президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа и лидера Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына для решения проблемы похищенных японских граждан в  1970-е годы разведкой КНДР. Об этом Абэ сказал в понедельник, 26 марта, передает NHK WORLD.

Также премьер Японии добавил, что на сегодняшний момент провести такие переговоры сложно и такой саммит может состояться только тогда, когда можно ожидать прогресса в вопросе похищений.

"Нет смысла вести переговоры только ради проведения переговоров. Решение проблемы похищений имеет решающее значение для Японии", - сказал Абэ.

Абэ сказал, что Япония общается с Северной Кореей через свое посольство в Пекине и других каналах, но что он не будет вдаваться в подробности.

Премьер Японии также сказал, что надеется увидеть прогресс в этом вопросе на запланированном саммите США и Северной Кореи и что он планирует использовать в этой связи предыдущий саммит между Японией и США в апреле.

Он добавил, что правительство плотно занимается проблемой похищенных граждан, однако, "пока конкретных результатов нет". Тем не менее, Дональд Трамп неоднократно подтверждал, что Вашингтон поддерживает Токио в этом вопросе и ранее встречался с семьями пострадавших от действий разведки КНДР.

Отметим, что впервые Пхеньян признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину только в 2002 году. Остальные были объявлены погибшими или умершими. Уже в 2014 году Япония и Северная Корея договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако после специально созданная для этого комиссия была распущена.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 21 марта, завершились неофициальные переговоры в Финляндии между делегатами Северной Кореи, Южной Кореи и США. Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни назвал переговоры конструктивными. 

КНДР и Южная Корея 29 марта обсудят апрельскую встречу лидеров двух стран Трамп подтвердил намерение встретиться с лидером КНДР
Теги публикации: Япония, КНДР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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