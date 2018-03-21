Неофициальные переговоры США, Южной Кореи и КНДР завершились в Финляндии

Министр иностранных дел Финляндии назвал переговоры конструктивными

Неофициальные переговоры в Финляндии между делегатами Северной Кореи, Южной Кореи и США завершились в среду, 21 марта. Об этом Reuters сказал министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, назвав переговоры конструктивными.

Как сообщает агентство, делегаты трех стран в количестве 18 человек приехали в Финляндию еще не прошлой неделе. Они приняли участие в конференции "Трек 2" в рамках дипломатических встреч в преддверии саммита США-Северная Корея.

"Эта встреча была одной из серии академических сессий на протяжении многих лет, на которых изучали подходы к укреплению доверия и снижению напряженности на Корейском полуострове", - прокомментировал журналистам генеральный директор Киммо Ландевирта из министерства иностранных дел Финляндии.

По его словам, делегаты проводили переговоры за закрытыми дверями в течение двух дней на территории правительственной усадьбы, расположенной за городом.

"У участников был конструктивный обмен мнениями в позитивной атмосфере", - отметил Ландевир, отказавшись комментировать повестку дня, но сказав, что на переговорах присутствовали также наблюдатели от Организации Объединенных Наций и Европы.

Напомним, ранее завершились трехдневные переговоры о ситуации с безопасностью на Корейском полуострове между министрами иностранных дел Северной Кореи и Швеции.

По их завершению, президент США Дональд Трамп подтвердил выраженное ранее согласие встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.