Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Прем'єр Японії не виключає тристороннього саміту з КНДР і США

НовиниПолітика    26.03.2018 - 09:19
Фото: Сіндзо Абе, прем'єр-міністр Японії (flickr.com/nato)
Фото: Сіндзо Абе, прем'єр-міністр Японії (flickr.com/nato)

Переговори стосуються вирішення проблеми викрадених японських громадян в 1970-е роки розвідкою КНДР

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе не виключає можливості організації тристоронньої зустрічі за участю президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа і лідера Північної Кореї (КНДР Кім Чен Ина для вирішення проблеми викрадених японських громадян в 1970-е роки розвідкою КНДР. Про це Абе сказав у понеділок, 26 березня, передає NHK WORLD.

Також прем'єр Японії додав, що на сьогоднішній момент провести такі переговори складно і такий саміт може відбутися тільки тоді, коли можна очікувати прогресу в питанні викрадень.

"Немає сенсу вести переговори тільки заради проведення переговорів. Рішення проблеми викрадень має вирішальне значення для Японії", - сказав Абе.

Абе сказав, що Японія спілкується з Північною Кореєю через своє посольство в Пекіні та інших каналах, але що він не буде вдаватися в подробиці.

Прем'єр Японії також сказав, що сподівається побачити прогрес у цьому питанні на запланованому саміті США та Північної Кореї і що він планує використовувати в зв'язку з цим попередній саміт між Японією і США в квітні.

Він додав, що уряд щільно займається проблемою викрадених громадян, проте "поки конкретних результатів немає". Тим не менш, Дональд Трамп неодноразово підтверджував, що Вашингтон підтримує Токіо в цьому питанні і раніше зустрічався з сім'ями постраждалих від дій розвідки КНДР.

Зазначимо, що вперше Пхеньян визнав факт викрадення тільки 13 громадян Японії і дозволив п'ятьом з них повернутися на батьківщину лише в 2002 році. Решта були оголошені загиблими або померлими. Вже в 2014 році Японія і Північна Корея домовилися провести нове розслідування викрадень японських громадян, однак згодом спеціально створена для цього комісія була розпущена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в середу, 21 березня, завершилися неофіційні переговори у Фінляндії між делегатами Північної Кореї, Південної Кореї і США. Міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні назвав переговори конструктивними.

КНДР і Південна Корея 29 березня обговорять квітневу зустріч лідерів двох країн Трамп підтвердив намір зустрітися з лідером КНДР
Теги публікації: Японія, КНДР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top