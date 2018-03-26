Прем'єр Японії не виключає тристороннього саміту з КНДР і США

Переговори стосуються вирішення проблеми викрадених японських громадян в 1970-е роки розвідкою КНДР

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе не виключає можливості організації тристоронньої зустрічі за участю президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа і лідера Північної Кореї (КНДР Кім Чен Ина для вирішення проблеми викрадених японських громадян в 1970-е роки розвідкою КНДР. Про це Абе сказав у понеділок, 26 березня, передає NHK WORLD.

Також прем'єр Японії додав, що на сьогоднішній момент провести такі переговори складно і такий саміт може відбутися тільки тоді, коли можна очікувати прогресу в питанні викрадень.

"Немає сенсу вести переговори тільки заради проведення переговорів. Рішення проблеми викрадень має вирішальне значення для Японії", - сказав Абе.

Абе сказав, що Японія спілкується з Північною Кореєю через своє посольство в Пекіні та інших каналах, але що він не буде вдаватися в подробиці.

Прем'єр Японії також сказав, що сподівається побачити прогрес у цьому питанні на запланованому саміті США та Північної Кореї і що він планує використовувати в зв'язку з цим попередній саміт між Японією і США в квітні.

Він додав, що уряд щільно займається проблемою викрадених громадян, проте "поки конкретних результатів немає". Тим не менш, Дональд Трамп неодноразово підтверджував, що Вашингтон підтримує Токіо в цьому питанні і раніше зустрічався з сім'ями постраждалих від дій розвідки КНДР.

Зазначимо, що вперше Пхеньян визнав факт викрадення тільки 13 громадян Японії і дозволив п'ятьом з них повернутися на батьківщину лише в 2002 році. Решта були оголошені загиблими або померлими. Вже в 2014 році Японія і Північна Корея домовилися провести нове розслідування викрадень японських громадян, однак згодом спеціально створена для цього комісія була розпущена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в середу, 21 березня, завершилися неофіційні переговори у Фінляндії між делегатами Північної Кореї, Південної Кореї і США. Міністр закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні назвав переговори конструктивними.