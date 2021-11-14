Премьер Польши заявил, что санкции ЕС против Беларуси могут содержать полное закрытие границ

Моравецкий отметил, что Лукашенко может прибегнуть к штурму границы мигрантами, если страны ЕС не начнут действовать сообща.

"В связи с этим мы будем дискутировать об очередных санкциях, включительно с полным закрытием границы, что означает лишение режима экономических дивидендов",- заявил Моравецкий.

Вопрос закрытия границ может быть рассмотрен во время внеочередного саммита Евросовета, который запланирован в ближайшее время по инициативе Польши.

В то же время Моравецкий добавил, что он вместе с премьерами Литвы и Латвии все больше убеждаются в необходимости поднять вопрос безопасности восточного фланга Альянса в рамках 4-й статьи Вашингтонского договора.

"Кажется, это все больше становится нужным, ведь уже не достаточно только публично выражать беспокойство. Сейчас нужны конкретные шаги и привлечение всего Альянса", - отметил Моравецкий.