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Премьер Польши заявил, что санкции ЕС против Беларуси могут содержать полное закрытие границ

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Воскресенье 14 ноября 2021 17:24
Премьер Польши заявил, что санкции ЕС против Беларуси могут содержать полное закрытие границ Фото: премьер-министр Республики Польша Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в рамках пакета новых санкций против режима Лукашенко, ЕС не исключает полное закрытие границы с Беларусью. Миграционный кризис является проблемой всего Союза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Моравецкий отметил, что Лукашенко может прибегнуть к штурму границы мигрантами, если страны ЕС не начнут действовать сообща.

"В связи с этим мы будем дискутировать об очередных санкциях, включительно с полным закрытием границы, что означает лишение режима экономических дивидендов",- заявил Моравецкий.

Вопрос закрытия границ может быть рассмотрен во время внеочередного саммита Евросовета, который запланирован в ближайшее время по инициативе Польши.

В то же время Моравецкий добавил, что он вместе с премьерами Литвы и Латвии все больше убеждаются в необходимости поднять вопрос безопасности восточного фланга Альянса в рамках 4-й статьи Вашингтонского договора.

"Кажется, это все больше становится нужным, ведь уже не достаточно только публично выражать беспокойство. Сейчас нужны конкретные шаги и привлечение всего Альянса", - отметил Моравецкий.

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Беларусь Польша Миграционный кризис
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