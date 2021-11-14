Прем'єр Польщі заявив, що санкції ЄС проти Білорусі можуть містити повне закриття кордонів

За словами прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, у рамках пакету нових санкцій проти режиму Лукашенка, ЄС не виключає повне закриття кордону з Білоруссю. Міграційна криза є проблемою усього союзу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на PAP .

Моравецький зауважив, що Лукашенко може вдатися до штурму кордону мігрантами, якщо країни ЄС не почнуть діяти спільно.

"У зв'язку з цим ми дискутуватимемо про чергові санкції, включно з повним закриттям кордону, що означає позбавлення режиму економічних дивідендів",- заявив Моравецький.

Питання закриття кордонів може бути розглянуте під час позачергового саміту Євроради, який запланований найближчим часом за ініціативою Польщі.

Водночас Моравецький додав, що він разом з прем’єрами Литви та Латвії все більше переконуються в необхідності порушити питання безпеки східного флангу Альянсу в рамках 4-ї статті Вашингтонського договору.

"Здається, це все більше стає потрібним, адже вже не достатньо лише публічно висловлювати занепокоєння. Зараз потрібними є конкретні кроки і залучення всього Альянсу", - зауважив Моравецький.