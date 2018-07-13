Прем'єр Польщі: "Північний потік-2" призведе до більшої агресії Росії

Санкції США проти компаній, залучених у будівництво "Північного потоку-2", юридично можливі

Газопровід "Північний потік-2" призведе до більшої агресії Росії. Про це сьогодні, 12 липня, наголосив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький, повідомляє Польське радіо.

Моравєцький зазначає, що транзит газу в обхід Польщі, Білорусі та України може призвести до застосування Росйською Федерацією (РФ) більш агресивної політики щодо України.

Також прем’єр Польщі запевнив, що Польща намагається сповільнити реалізацію "Північного потоку-2" і додав, що їм потрібна підтримка від інших держав.

Разом з тим, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович після саміту НАТО у Брюсселі заявив, що санкції США проти компаній, залучених у будівництво "Північного потоку-2", юридично можливі.

Уряд в Данії поки не дав згоди на те, аби друга гілка газогону "Північного потоку-2" проходила данськими територіальними водами. Натомість такі згоди вже дали фіни, шведи та німці.

Нагадаємо, раніше Моравецький назвав агресію РФ проти України частиною великого плану дестабілізації Заходу.