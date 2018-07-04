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Моравецкий назвал агрессию РФ против Украины частью большого плана дестабилизации Запада

НовостиПолитика    04.07.2018 - 16:05
Фото: Матеуш Моравецкий (flickr.com premierrp)
Фото: Матеуш Моравецкий (flickr.com premierrp)

Агрессия РФ против Украины поколебала архитектуру безопасности Европы, заявил Моравецкий

Агрессия России против Украины это часть российского плана дестабилизации Запада. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге, передает "Польское радио".

"Агрессия России против Украины поколебала архитектуру безопасности Центрально-Восточной Европы. Она была тоже частью большого плана дестабилизации Запада. Несколько лет перед этим целью такой же атаки стала Грузия. Это отчетливо показывает, что действия России не являются случайными, а являются частью разработанной стратегии. Единственной виной этих государств был выбор европейской модели экономики и политики. Это показывает, что безопасность восточного партнерства Европы является вопросом для всего Европейского союза в такой же степени, как безопасность нашего южного соседства", - заявил политик.

Также Моравецкий также обратил внимание на угрозы, в частности,  киберпреступность и вмешательство в ход демократических процессов.

Напомним, также Моравецкий в ходе выступления заявил, что Европейскому союзу не нужен российский газопровод "Северный поток".

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Теги публикации: Российская Федерация, Польша  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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