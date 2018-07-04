Моравецкий назвал агрессию РФ против Украины частью большого плана дестабилизации Запада

Агрессия РФ против Украины поколебала архитектуру безопасности Европы, заявил Моравецкий

Агрессия России против Украины это часть российского плана дестабилизации Запада. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге, передает "Польское радио".

"Агрессия России против Украины поколебала архитектуру безопасности Центрально-Восточной Европы. Она была тоже частью большого плана дестабилизации Запада. Несколько лет перед этим целью такой же атаки стала Грузия. Это отчетливо показывает, что действия России не являются случайными, а являются частью разработанной стратегии. Единственной виной этих государств был выбор европейской модели экономики и политики. Это показывает, что безопасность восточного партнерства Европы является вопросом для всего Европейского союза в такой же степени, как безопасность нашего южного соседства", - заявил политик.

Также Моравецкий также обратил внимание на угрозы, в частности, киберпреступность и вмешательство в ход демократических процессов.

Напомним, также Моравецкий в ходе выступления заявил, что Европейскому союзу не нужен российский газопровод "Северный поток".