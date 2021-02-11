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Прем'єр Польщі про "Північний потік-2": це антиєвропейський проект

Новость на русском → Варшава, Четвер 11 лютого 2021 14:21
Прем'єр Польщі про "Північний потік-2": це антиєвропейський проект Фото: Матеуш Моравецький (facebook com MorawieckiPL)
Автор: Андрій Козловський

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав "Північний потік-2" антиєвропейським проєктом. Він вважає, що його слід зупинити, щоб уникнути агресивної політики з боку Росії.

Про це Матеуш Моравецький повідомив у своєму Twitter.

"Хоча я погоджуюся з німецьким президентом, що повоєнні борги не були сплачені, "Північний потік-2" не є компенсацією. Це крок за спиною Європи, антиєвропейський проєкт, який незабаром може послужити агресивній політиці Росії... Пора зупинити його" - написав Моравецький.

Прем’єр-міністр також додав, що проект "Північний потік-2" збільшує залежність ЄС від Росії і підриває економіку та безпеку блоку.

Нагадаємо, раніше посол Польщі при ЄС Анджей Садось заявляв, що російська влада прагне дискредитувати і розділити Євросоюз. Єдиною нормальною реакцією на агресивну політику Кремля є накладення заборони на завершення проекту "Північний потік-2".

Також міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас не виключив введення персональних санкцій проти Росії через ситуацію з Олексієм Навальним. Однак, за його словами, Берліну не слід втягувати у цю справу "Північний потік-2".

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