Премьер Польши предложил профинансировать возвращение мигрантов на родину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил профинансировать возвращение мигрантов, которые находятся на польско-белорусской границе, на родину. При этом он подчеркнул, что жить в ЕС их не пустят.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.
"Мы должны возвращать мигрантов домой, проводя политику солидарности, решительно защищая границы. Мы можем им помочь. Мы можем финансировать рейсы из Беларуси, но мы не изменим свою позицию по вопросу искусственно вызванной миграции. Мы будем защищать нашу территориальную целостность и будем решительны", - заявил он.
Напомним, в ночь на 13 ноября белорусские военные пытались прорвать ограждение на границе с Польшей.
После у границы в лесу обнаружили тело мигранта из Сирии.
Ранее сообщалось, что на территории Беларуси на сегодняшний день находятся около 7 тысяч мигрантов, из них 2 тысяч тысячи - на границах Польши, Литвы и Латвии с Беларусью.