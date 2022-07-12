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Премьер Польши назвал Путина "наследником УПА"

Новина українською →
Польша, Вторник 12 июля 2022 12:10
Премьер Польши назвал Путина "наследником УПА" Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал российского президента Владимира Путина наследником украинских националистических организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook.

"Украина видит, куда приводит национализм и империализм, и что наследником украинских националистических организаций и УПА является Путин, пытающийся принести "русский мир", - написал он.

Как сообщалось, ранее Моравецкий заявлял, что суверенитет Украины - это условие суверенитета Польши в длительной перспективе.

Напомним, ранее в МИД России пригрозили ударом по Польше за идею передать ядерные ракеты Украине.

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