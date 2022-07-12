Премьер Польши назвал Путина "наследником УПА"
Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал российского президента Владимира Путина наследником украинских националистических организаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook.
"Украина видит, куда приводит национализм и империализм, и что наследником украинских националистических организаций и УПА является Путин, пытающийся принести "русский мир", - написал он.
Как сообщалось, ранее Моравецкий заявлял, что суверенитет Украины - это условие суверенитета Польши в длительной перспективе.
Напомним, ранее в МИД России пригрозили ударом по Польше за идею передать ядерные ракеты Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.