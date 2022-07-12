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Прем'єр Польщі назвав Путіна "спадкоємцем УПА"

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Польща, Вівторок 12 липня 2022 12:10
Прем'єр Польщі назвав Путіна "спадкоємцем УПА" Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав російського президента Володимира Путіна спадкоємцем українських націоналістичних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Facebook.

"Україна бачить, куди приводить націоналізм та імперіалізм, і що спадкоємцем українських націоналістичних організацій та УПА є Путін, який намагається принести "руський мир", - написав він.

Як повідомлялося, раніше Моравецький заявляв, що суверенітет України – це умова суверенітету Польщі у тривалій перспективі.

Нагадаємо, раніше в МЗС Росії пригрозили ударом по Польщі за ідею передати ядерні ракети Україні.

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