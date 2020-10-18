Премьер Новой Зеландии сформирует новый Кабмин в течение трех недель

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн после победы возглавляемой ей Лейбористской партии на парламентских выборах заявила о планах сформировать новое правительство. Она предполагает, что на это ей потребуется не более трех недель.

Об этом сообщает Associated Press.

Ардерн в воскресенье заявила, что видит в крупной победе ее партии поддержку усилий правительства в борьбе с коронавирусом и в восстановлении экономики. Своим приоритетом премьер назвала решение задач, связанных с пандемией.

Однопалатный парламент Новой Зеландии - высший законодательный орган страны, состоящий из 120 депутатов. Он переизбирается раз в три года, выборы проходят по смешанной системе: в одномандатных округах и по партийным спискам.

Напомним, что Лейбористская партия победила на парламентских выборах, набрав 49% голосов. Национальная партия набрала всего 27% голосов. Таким образом, партия Ардерн получает достаточное число мест в парламенте, чтобы самостоятельно сформировать правительство без создания коалиции.

Кроме того, на прошлой неделе Состоялся первый тур выборов в Сейм Литовской Республики. Ожидается, что правящая коалиция Литвы не сохранится в прежнем составе.