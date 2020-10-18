Прем'єр Нової Зеландії сформує новий Кабмін протягом трьох тижнів

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн після перемоги очолюваної нею Лейбористської партії на парламентських виборах заявила про плани сформувати новий уряд. Вона припускає, що на це їй потрібно не більше трьох тижнів.

Про це повідомляє Associated Press.

Ардерн в неділю заявила, що бачить у великій перемозі її партії підтримку зусиль уряду у боротьбі з коронавірусом і у відновленні економіки. Своїм пріоритетом прем'єр назвала рішення завдань, пов'язаних з пандемією.

Однопалатний парламент Нової Зеландії - вищий законодавчий орган країни, що складається зі 120 депутатів. Він переобирається раз в три роки, вибори проходять за змішаною системою: в одномандатних округах та за партійними списками.

Нагадаємо, що Лейбористська партія перемогла на парламентських виборах, набравши 49% голосів. Національна партія набрала всього 27% голосів. Таким чином, партія Ардерна отримує достатню кількість місць у парламенті, щоб самостійно сформувати уряд без створення коаліції.

Крім того, минулого тижня Відбувся перший тур виборів до Сейму Литовської Республіки. Очікується, що правляча коаліція Литви не збережеться в колишньому складі.