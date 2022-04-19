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Премьер Нидерландов заявил о дополнительных поставках Украине тяжелого вооружения

Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил о готовности предоставить Украине дополнительное вооружение. Речь идет о тяжелом оружии, в том числе и бронетехнике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рютте в Twitter.

По его словам, Нидерланды вместе с партнерами намерены предоставить Украине дополнительную партию вооружения, в том числе тяжелой техники.

Также эту информацию подтвердила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

"Война в Украине переходит в новую фазу, поскольку Путин начал наступление на Донбассе. Мы продолжим поддерживать Украину. Именно поэтому Нидерланды в сотрудничестве с другими странами будут поставлять более тяжелую военную технику, включая бронетехнику", - написала политик в своем Twitter.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Нидерландов Марком Рютте.

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