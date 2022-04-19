Прем'єр Нідерландів заявив про додаткові поставки Україні важкого озброєння

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про готовність надати Україні додаткове озброєння. Йдеться про важку зброю, в тому числі і бронетехніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рютте в Twitter.
За його словами, Нідерланди разом з партнерами мають намір надати Україні додаткову партію озброєння, в тому числі важкої техніки.
Також цю інформацію підтвердила Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
"Війна в Україні переходить у нову фазу, оскільки Путін почав наступ на Донбасі. Ми продовжимо підтримувати Україну. Саме тому Нідерланди у співпраці з іншими країнами будуть поставляти більш важку військову техніку, включаючи бронетехніку", - написала політик у своєму Twitter.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Марком Рютте.
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