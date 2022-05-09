Премьер Нидерландов выступит с обращением к Раде

Нидерландский премьер-министр Марк Рютте анонсировал выступление в Верховной Раде в онлайн-формате 12 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter премьера.
Глава правительства принял приглашение президента Владимира Зеленского выступить в украинском парламенте. Рютте выступит в Совете по видеосвязи.
"По приглашению президента Зеленского буду иметь честь обратиться к Верховной Раде по видео в четверг, 12 мая. Нидерланды продолжают стоять бок о бок с Украиной против агрессии РФ", – заявил премьер-министр.
К слову, ранее Зеленский и Рютте обсудили вопрос привлечения военных преступников РФ к ответственности.
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