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Премьер Нидерландов выступит с обращением к Раде

Фото: Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Нидерландский премьер-министр Марк Рютте анонсировал выступление в Верховной Раде в онлайн-формате 12 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter премьера.

Глава правительства принял приглашение президента Владимира Зеленского выступить в украинском парламенте. Рютте выступит в Совете по видеосвязи.

"По приглашению президента Зеленского буду иметь честь обратиться к Верховной Раде по видео в четверг, 12 мая. Нидерланды продолжают стоять бок о бок с Украиной против агрессии РФ", – заявил премьер-министр.

К слову, ранее Зеленский и Рютте обсудили вопрос привлечения военных преступников РФ к ответственности.

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УкраинаНидерландыМарк РюттеВерховная радаВойна России против Украины