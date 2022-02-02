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Премьер Нидерландов о ситуации вокруг Украины: единственный способ деэскалации - диалог

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте находится с рабочим визитом в Украине. Он заявил, что для урегулирования ситуации у границ нужен диалог.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его брифинг с президентом Украины.

"Единственный способ деэскалации - диалог РФ и США, РФ и НАТО и между странами нормандского формата", - заявил он.

Рютте заявил, что Нидерланды поддерживают суверенитет и целостность Украины.

Напомним, премьер Нидерландов пригрозил РФ серьезными последствиями в случае вторжения в Украину.

Отметим, по словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозеп Борреля, новые санкции против России - лишат Москву товаров для реализации стратегических амбиций.

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НидерландыУкраина