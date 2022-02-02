ru ua
Ср, 02 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Премьер Нидерландов о ситуации вокруг Украины: единственный способ деэскалации - диалог

Новина українською →
Киев, Среда 02 февраля 2022 13:09
Премьер Нидерландов о ситуации вокруг Украины: единственный способ деэскалации - диалог Фото: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте находится с рабочим визитом в Украине. Он заявил, что для урегулирования ситуации у границ нужен диалог.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его брифинг с президентом Украины.

"Единственный способ деэскалации - диалог РФ и США, РФ и НАТО и между странами нормандского формата", - заявил он.

Рютте заявил, что Нидерланды поддерживают суверенитет и целостность Украины.

Напомним, премьер Нидерландов пригрозил РФ серьезными последствиями в случае вторжения в Украину.

Отметим, по словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозеп Борреля, новые санкции против России - лишат Москву товаров для реализации стратегических амбиций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нидерланды Украина
NEWS
Украина и Турция завтра подпишут соглашение о ЗСТ: какие еще документы готовят
Украина и Турция завтра подпишут соглашение о ЗСТ: какие еще документы готовят
DAILY
Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Время говорить. Что происходит в переговорах между Украиной, Россией и Западом