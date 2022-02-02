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Прем'єр Нідерландів про ситуацію навколо України: єдиний спосіб деескалації - діалог

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Київ, Середа 02 лютого 2022 13:09
Прем'єр Нідерландів про ситуацію навколо України: єдиний спосіб деескалації - діалог Фото: прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перебуває з робочим візитом в Україні. Він заявив, що для врегулювання ситуації біля кордонів потрібний діалог.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його брифінг з президентом України.

"Єдиний спосіб деескалації - діалог РФ і США, РФ і НАТО і між країнами нормандського формату", - заявив він.

Рютте заявив, що Нідерланди підтримують суверенітет і цілісність України.

Нагадаємо, прем'єр Нідерландів пригрозив РФ серйозними наслідками у разі вторгнення в Україну.

Зазначимо, за словами глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Борреля, нові санкції проти Росії - позбавлять Москву товарів для реалізації стратегічних амбіцій.

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