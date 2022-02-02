Прем'єр Нідерландів про ситуацію навколо України: єдиний спосіб деескалації - діалог
Фото: прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте (GettyImages)
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перебуває з робочим візитом в Україні. Він заявив, що для врегулювання ситуації біля кордонів потрібний діалог.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його брифінг з президентом України.
"Єдиний спосіб деескалації - діалог РФ і США, РФ і НАТО і між країнами нормандського формату", - заявив він.
Рютте заявив, що Нідерланди підтримують суверенітет і цілісність України.
Нагадаємо, прем'єр Нідерландів пригрозив РФ серйозними наслідками у разі вторгнення в Україну.
Зазначимо, за словами глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Борреля, нові санкції проти Росії - позбавлять Москву товарів для реалізації стратегічних амбіцій.