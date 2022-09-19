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Премьер Нидерландов обсудил с канцлером Германии военную поддержку Украины

Коллаж РБК-Украина
Автор: Дмитрий Браславский

Лидеры Нидерландов и Германии обсудили последнее контрнаступление ВСУ и военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министра Нидерландов Марка Рютте .

"Мы приветствуем последние военные успехи Украины. Они показывают, что международная военная поддержка работает", – заявил Рютте.

Также премьер Нидерландов обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцом продолжение военного сотрудничества по войне в Украине.

"Мы договорились, что будем продолжать нашу поддержку, в том числе через нидерландско-немецкое военное сотрудничество", - заявил Рютте.

Напомним, что Нидерланды назвали количество инструкторов, которых отправят на подготовку ВСУ.

Также правительство Германии одобрило продажу Украине 18 единиц САУ RCH-155.

Ранее в Германии предлагали создать танковый консорциум с 12 странами для передачи Украине Leopard 2.

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