Нидерланды назвали число инструкторов, которых отправят на подготовку ВСУ

Подготовку украинских военных в Великобритании проведут 90 инструкторов из Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Нидерландов.

Министр обороны Кайса Оллонгрен отметила, что Нидерланды предоставили Украине помощь в виде материалов, оружия, боеприпасов и оборудования на сумму более 210 млн евро.

"Подготовка украинских вооруженных сил очень важна, и мы продолжим способствовать этому в будущем", - сказала Оллонгрен.

Напомним, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и министр внешней торговли Лье Шрайнемахер находятся с совместным визитом в Киеве.

Ранее министр обороны Новой Зеландии Пени Энаре подтвердил отправку в Британию военных инструкторов для обучения солдат из Украины.

Кроме того, Эстония отправит военных инструкторов в Британию для обучения солдат из Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.