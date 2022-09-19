Премьер Нидерландов обсудил с канцлером Германии военную поддержку Украины

Лидеры Нидерландов и Германии обсудили последнее контрнаступление ВСУ и военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министра Нидерландов Марка Рютте .

"Мы приветствуем последние военные успехи Украины. Они показывают, что международная военная поддержка работает", – заявил Рютте. Также премьер Нидерландов обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцом продолжение военного сотрудничества по войне в Украине. "Мы договорились, что будем продолжать нашу поддержку, в том числе через нидерландско-немецкое военное сотрудничество", - заявил Рютте.