Премьер Нидерландов обсудил с канцлером Германии военную поддержку Украины
Лидеры Нидерландов и Германии обсудили последнее контрнаступление ВСУ и военную помощь Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министра Нидерландов Марка Рютте .
"Мы приветствуем последние военные успехи Украины. Они показывают, что международная военная поддержка работает", – заявил Рютте.
Также премьер Нидерландов обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцом продолжение военного сотрудничества по войне в Украине.
"Мы договорились, что будем продолжать нашу поддержку, в том числе через нидерландско-немецкое военное сотрудничество", - заявил Рютте.
Напомним, что Нидерланды назвали количество инструкторов, которых отправят на подготовку ВСУ.
Также правительство Германии одобрило продажу Украине 18 единиц САУ RCH-155.
Ранее в Германии предлагали создать танковый консорциум с 12 странами для передачи Украине Leopard 2.
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