Прем’єр Нідерландів обговорив з канцлером Німеччини військову підтримку України
Лідери Нідерландів та Німеччини обговорили останній контрнаступ ЗСУ та військову допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.
"Ми вітаємо останні військові успіхи України. Вони показують, що міжнародна військова підтримка працює", - заявив Рютте.
Також прем'єр Нідерландів обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом продовження військову співпрацю щодо війни в Україні.
"Ми домовилися, що продовжуватимемо нашу підтримку, в тому числі через нідерландсько-німецьку військову співпрацю", - заявив Рютте.
Нагадаємо, що Нідерланди назвали кількість інструкторів, яких відправлять на підготовку ЗСУ.
Також, уряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 одиниць САУ RCH-155.
Раніше, у Німеччині пропонуювали створити танковий консорціум з 12 країнами для передачі Україні Leopard 2.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.