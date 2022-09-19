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Прем’єр Нідерландів обговорив з канцлером Німеччини військову підтримку України

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Понеділок 19 вересня 2022 16:41
Прем’єр Нідерландів обговорив з канцлером Німеччини військову підтримку України Колаж РБК-Україна
Автор: Дмитро Браславський

Лідери Нідерландів та Німеччини обговорили останній контрнаступ ЗСУ та військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

"Ми вітаємо останні військові успіхи України. Вони показують, що міжнародна військова підтримка працює", - заявив Рютте.

Також прем'єр Нідерландів обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом продовження військову співпрацю щодо війни в Україні.

"Ми домовилися, що продовжуватимемо нашу підтримку, в тому числі через нідерландсько-німецьку військову співпрацю", - заявив Рютте.

Нагадаємо, що Нідерланди назвали кількість інструкторів, яких відправлять на підготовку ЗСУ.

Також, уряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 одиниць САУ RCH-155.

Раніше, у Німеччині пропонуювали створити танковий консорціум з 12 країнами для передачі Україні Leopard 2.

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