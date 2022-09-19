Прем’єр Нідерландів обговорив з канцлером Німеччини військову підтримку України

Лідери Нідерландів та Німеччини обговорили останній контрнаступ ЗСУ та військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

"Ми вітаємо останні військові успіхи України. Вони показують, що міжнародна військова підтримка працює", - заявив Рютте. Також прем'єр Нідерландів обговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцом продовження військову співпрацю щодо війни в Україні. "Ми домовилися, що продовжуватимемо нашу підтримку, в тому числі через нідерландсько-німецьку військову співпрацю", - заявив Рютте.