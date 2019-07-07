Премьер Молдовы посетит Украину

Премьер-министр Молдовы Майя Санду посетит Украину с официальным визитом 11 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Санду в Facebook.

Санду сообщила, что она благодарит президента Украины за приглашение и готовность провести встречу в ближайшее время.

"Украина и Молдова имеют одну цель - европейскую интеграцию. Поэтому тесное сотрудничество между нашими странами будет полезной для безопасности в регионе и граждан обеих стран", - заявила молдавский премьер.

Ранее РБК-Украина сообщало, что премьер Молдовы обвинила Украину в поддержке сепаратистов Приднестровье'я. По ее словам, она заинтересована в сотрудничестве с Украиной, но еще не вела переговоры с новым президентом Владимиром Зеленским или премьер-министром Владимиром Гройсманом, также она заявила, что предыдущая власть сотрудничала с администрацией олигарха и бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка.

Напомним, что новый премьер Молдовы пригрозили экстрадицией беглому олигарху Плахотнюку. Майя Санду заявила, что видела как некоторых румынских политиков, которые уехали в Коста-Рику были экстрадированы, а на земле не так много мест, где они смогут укрыться, также она сообщила, что они придут к тому, что в стране будет независимая прокуратура, которая будет требовать их экстрадиции и наказания