Премьер-министра Канады забросали камнями во время протеста

Так, в Трюдо бросили камни во время предвыборного мероприятия, после его заявления о том, что его политику не будут определять требования так называемых "противников вакцинации".

"В этой стране есть небольшой элемент маргиналов, которые не верят в науку, устраивают расистские, женоненавистнические нападения... Но подавляющее большинство канадцев не являются ими... И я знаю, что они не позволят этому голосу, этой мафии противников вакцинации, диктовать, как эта страна переживет пандемию", - сказал премьер.

После произнесенного заявления Трюдо направился к автобусу, окруженному разгневанными протестующими, которые бросили в его сторону камни.

Как отметил сам Трюдо, он не пострадал и чувствует себя нормально.

После чего лидер консерваторов Эрин О'Тул нас своей странице в Twitter назвала этот инцидент "отвратительным".

"Политическое насилие никогда не оправдывается, и наши СМИ должны быть свободны от запугивания, притеснений и насилия", - написала она.